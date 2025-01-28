В Чувашии «Пушкинскую карту» могут вручать при получении паспорта в 14 лет

Такое поручение дал Глава Чувашии Олег Николаев Минобразования, Управлению Главы республики по молодежной политике в рамках активизации оформления «Пушкинских карт» молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет в ходе рассмотрения итогов реализации программы в 2024 году.

Он также обратил внимание на то, что доступность концертов, кино, других культурных мероприятий, музеев для молодежи обеспечивается не в ущерб семейному бюджету.

Чувашская Республика занимает лидирующую позицию в стране по доле людей, открывших карту по программе «Пушкинская карта» с показателем 99%, 2 место – по количеству проданных билетов на 1000 человек. По данным Минкультуры России, в 2024 году учреждениями культуры продано свыше 405,4 тыс. билетов на общую сумму 161,8 млн рублей. Первое место по посещаемости занимают театры, второе – кинотеатры, третье – дворцы культуры и клубы.

«Нам уже есть чем гордиться, но еще есть над чем работать. Сумма, которую мы можем получить и которая должна быть заработана нашими учреждениями культуры по «Пушкинской карте» — почти 500 млн рублей. Пока мы использовали лишь 30% из потенциально возможного», — отметил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.