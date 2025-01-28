Вместо налички – QR-коды: в Чувашии упростили систему внебюджетных вкладов в инициативные проекты

«Раньше инициативным группам приходилось идти на обход населения, собирать и хранить софинансирование под свою ответственность. Теперь процесс будет более открытым и простым – внести свой вклад сможет каждый житель с помощью оплаты по QR-коду», – рассказала начальник отдела развития сельских территорий Алиса Николаева.

Нововведение снизит нагрузку на инициативные группы, риски возможной утери средств, обеспечит прозрачность их использования. Но за простотой – не меньше ответственности. Чтобы избежать мошеннических действий, специалисты просят при перечислении тщательно проверять название проекта и получателя – в этой графе должна быть написано название администрации округа.

Также для безопасности QR-коды будут доводиться централизованно через муниципалитеты, с указанием реквизитов для проверки.

Минсельхоз Чувашии.