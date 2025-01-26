Чтобы быть здоровыми дольше

С 2025 года в нашей стране началась реализация нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», целью которого является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. И правильное питание играет в достижении этой цели немалую роль.

На прошлой неделе в Шумерлинской школе-интернате появился повод посчитать калории. Дело в том, что с 13 по 19 января в стране проводилась Неделя популяризации подсчёта калорий.

Избыточное потребление калорийных продуктов питания с низкой пищевой ценностью является одной из важных проблем в современном мире. Питание с чрезмерной энергоемкостью пищи, низкая физическая активность и сидячий образ жизни — главные факторы, способствующие ожирению. Это ухудшает качество жизни и сокращает её продолжительность.



Что делать, если есть лишний вес? Начать подсчитывать потребляемые калории и контролировать массу тела. На занятии школьники учились составлять правильное меню посредством простого подсчета калорий с помощью специального приложения на смартфоне. Ребята убедились, что можно быть сытым и при этом не употреблять излишние калории. Педагоги постарались донести до ребят мысль, что необходимо питаться с учетом дневной нормы белков, жиров и углеводов, а также употреблять достаточное количество клетчатки. Дети составили меню для здорового перекуса, предпочтя фрукты и ломтик цельнозернового хлеба с мягким сыром высококалорийным печенью и конфете.



Избавление от ожирения под силу каждому! Однако важно понять, что это длительный процесс, подразумевающий создание нового образа жизни.

Л. Веселкина, Н. Михайлова, педагоги школы-интерната.