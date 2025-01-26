Программа поддержки старшего поколения

Главой Чувашии Олегом Николаевым утверждена региональная программа заботы о старшем поколении «Активное долголетие» на 2025—2030 годы.

Основная задача программы — сформировать благоприятные условия для социального, экономического, физического и психологического благополучия пожилых людей. К 2030 году мероприятиями программы планируется охватить 55,9 % граждан пожилого возраста (47 % в 2025 году). Это тысячи людей, которые смогут вести активный образ жизни, находить новые увлечения и вносить вклад в жизнь Чувашии.



Программой, в частности, предусматривается создание условий для занятости граждан старшего поколения, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (впервые будет организована ярмарка вакансий и учебных рабочих мест), профилактическое консультирование и диспансеризация, предоставление услуг по долговременному уходу, вовлечение в физическую, культурную и досуговую активность, мастер-классы по скандинавской ходьбе, обучение граждан старшего поколения компьютерной и финансовой грамотности, развитие волонтерства и общественных инициатив, проведение школ социального проектирования для создания проектов. Предполагается и дальнейшее развитие сети социальных центров под брендом «Мой социальный центр». Уже сейчас в республике работают 13 центров, в ближайшее время откроются еще два — в Моргаушском и Янтиковском округах. К 2030 году такие центры откроются во всех муниципальных округах.



В результате ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится с 73-х лет в 2025 году до 77,5 лет в 2030 году, почти в 16 раз – доля пожилых граждан и инвалидов, получивших долговременный уход. Численность граждан старшего возраста, которые приняли участие в занятиях физической культурой и спортом, к 2030 году составит не менее 86,7 тыс. человек, в образовательных проектах – не менее 6,1 тыс. человек, в культурно-досуговых мероприятиях и творческих проектах – 34,1 тыс. человек, в добровольческом движении – 1,7 тыс. человек.



По информации Минтруда Чувашии.

Уроженка Дзержинска, а с 1970-х годов шумерлинка, ветеран здравоохранения Людмила Алексеевна Илюшечкина на днях отметила 80-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, ее часто можно встретить бодро шагающей по улице – Л.А. Илюшечкина посещает Шумерлинский центр социального обслуживания населения, где в дружеской атмосфере пенсионеры вдохновляются и привносят в свою жизнь что-то новое. Здесь находят друзей, делятся опытом и проводят время с пользой и удовольствием.