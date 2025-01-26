Граждане могут передать охотничье оружие государственным военизированным организациям

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашской Республике продолжают оказывать помощь жителям в передаче охотничьего длинноствольного оружия и патронов к нему в различные государственные военизированные организации Министерства обороны Российской Федерации.

В 2024 году специалистами Росгвардии Чувашии подготовлено и передано представителям 11 государственных военизированных организаций МО России 173 единицы охотничьего оружия и более 3485 патронов к нему, в том числе землякам чувашского батальона связи «Атӑл». К очередной отправке для применения в зоне СВО подготовлено 10 единиц оружия и более 100 патронов.



Напоминаем, что граждане вправе самостоятельно обратиться с вопросом пожертвования принадлежащего им оружия в воинские части и организации Минобороны РФ, с предварительным уведомлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориального органа по месту выдачи им разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Сотрудники территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии помогают гражданам с составлением договора пожертвования, акта приема-передачи при обращении о добровольной сдаче оружия, а также организуют передачу сданного оружия и патронов к нему в воинские части.



Управление Росгвардии по Чувашии.