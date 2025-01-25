25 января в нашей стране отмечается День российского студенчества — праздник молодых и активных, целеустремленных и позитивных людей. Студенчество – это период, когда приходится сталкиваться с первыми трудностями взрослой жизни, принимать множество самостоятельных решений, но это еще и время, когда хочется творить, искать себя и смело идти вперед.

В преддверии праздника гостьей нашей газеты стала студентка Шумерлинского политехнического техникума Валерия Захарова, ставшая в этом году стипендиатом Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Студентка учится на 3 курсе по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и активно проявляет себя в жизнедеятельности техникума.



«Мне очень нравится быть активной и пробовать всё, что только можно. Это позволяет оценить свои возможности, понять, чего именно я хочу», — поделилась В. Захарова.



Валерия родилась в поселке Мыслец, обучалась в Алгашинской школе. В годы учебы принимала участие в различных конференциях, мероприятиях, акциях, удостаивалась стипендии главы Шумерлинского муниципального округа. Школьники часто выезжали на конкурсы, самыми запоминающимися из которых для Валерии стали конкурсы литературного направления, где ребята рассказывали об известных личностях города, об уроженцах родного поселка.



После окончания 9-го класса Валерия решила поступать в местный техникум, выбрала экономическое направление, ведь знания в этой отрасли не помешают никому. Следующая цель — продолжить образование в вузе, главное, чтобы были финансовые возможности для воплощения мечты.



Ну, а пока Валерия учится в техникуме и с удовольствием растворяется в студенческой жизни, считает, что в учебном заведении достаточно много возможностей для самореализации студентов.

«Я выбрала для себя волонтерскую и научно-исследовательскую деятельность. С сентября 2022 года вхожу в состав координационного совета волонтерского объединения «Пламя», помогающего ребятам раскрыть свою жизненную позицию. Руководителем объединения является Валентина Владимировна Забродина. Под ее началом мы с ребятами принимаем активное участие в различных патриотических акциях», — делится Валерия.



Девушка является автором и активным участником реализации проекта «Воспитание патриота своей страны через сохранение исторической памяти о наследии Отечества», который был представлен на научно-практических конференциях различных уровней и удостоен высоких оценок.



С марта 2024 года Валерия является участником-наставником команды «Пламя» первичного отделения Движения первых техникума, которая в ходе реализации плана-контента конкурса лучших проектов для детей и молодежи заняла II место и получила 300 тысяч рублей на развитие первичного отделения.



Валерия входит в состав студенческого научного общества техникума, руководителем которого является преподаватель физики Ирина Юрьевна Хомская. Благодаря ее наставничеству и поддержке студентка получила огромный опыт научно-исследовательской деятельности, становилась победителем и призером конференций различного уровня.



Из множества мероприятий, где ей доводилось участвовать, больше всего Валерии запомнился региональный этап национальной премии «Студент года — 2024», где она заняла почетное второе место. Кроме того, в составе актива СНО они с ребятами участвовали в республиканском конкурсе среди профессиональных образовательных организаций на лучшее студенческое научное общество «КласСНО!», где заняли первое место, собрав букет побед в различных номинациях. Как отмечает Валерия, одногруппники находятся в дружеских отношениях и всегда рады помочь и поддержать друг друга.



Список достижений Валерии весьма внушителен. В копилке наград – множество дипломов разных степеней за успехи в международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских олимпиадах, конкурсах, акциях и викторинах. Получение стипендии — закономерный результат и, как отмечает Валерия, это не только отражение ее деятельности, но и большая заслуга преподавателей. Студентка выражает особую благодарность И.Ю. Хомской, В.В. Забродиной и куратору В.Н. Ганиной, которые помогают ей в достижении целей и способствуют самореализации. Большую поддержку Валерии оказывает и бабушка, Нина Федоровна Захарова, воспитывающая ее с малых лет.



Несмотря на большую занятость в техникуме, студентка находит время и на хобби – любит рисовать, читать книги, особенно современную литературу, увлекается выкладкой алмазной мозаики.

Татьяна Александрова.