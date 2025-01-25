В ВПР-2025 по русскому языку значительные изменения

В августе 2024 года Федеральный институт оценки качества образования опубликовал обновленные образцы и описания Всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому языку для проведения ВПР в 2025 году. По сравнению с предыдущими годами в демонстрационных вариантах 5-8-х классов существенно изменены содержание, структура, количество заданий, система оценки работ.

Так, сокращено время написания ВПР по русскому языку во всех параллелях до 1 урока (40-45 минут). В ВПР в 5-м классе стало 5 заданий вместо 12: осталось первое задание на списывание текста с вставкой пропущенных букв и знаков препинания; во втором задании нужно выполнить фонетический, морфологический, синтаксический разборы, а вот морфемный (по составу) исключен в этом году; третье задание связано с пониманием смысла текста — нужно дать развернутый ответ на вопрос (в прошлые годы на текст отводилось 3 задания); задание четвертое лексическое, раньше оно делилось на одиннадцатое и двенадцатое; пятое задание на постановку ударения в словах. Исключены задания на определение частей речи в предложении и тестовые задания на пунктуацию.



В ВПР в 6-м классе было 14 заданий, стало 5: на списывание текста с вставкой пропущенных букв и знаков препинания, на выполнение морфемного, словообразовательного и морфологического разборов, на понимание смысла текста, на лексику (многозначность слова, составление предложений с другим значением слова) и на умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и на исправление этих нарушений. Таким образом, задания, связанные с определением основной мысли текста, типа речи в ВПР также исключены, нет задания на постановку ударений в словах. Значение фразеологизмов больше ученику не надо расписывать.



Семиклассников при написании ВПР тоже ждут изменения. Вместо 14 заданий стало 7: так же, как и в 5-м классе, осталось списывание текста, вставка пропущенных букв и знаков препинания; второе задание на понимание содержания текста стало аналогичным по формату заданию 10 (ОГЭ) и заданию 23 (ЕГЭ); третье задание связано с лексикой; задание четвертое — только морфологический разбор (остальные разборы делать не надо, как в прошлые годы); пятое задание посвящено правописанию производных предлогов, шестое задание — производных союзов; седьмое задание на постановку знаков препинания с обоснованием их выбора. Задания, связанные с определением основной мысли текста, типа речи в ВПР исключены, нет задания на постановку ударений в словах. Значение пословицы тоже больше ученику не надо расписывать.



Так как программа 8-го класса содержит материал по синтаксису и пунктуации, то в 2025 году в ВПР исключены задания, связанные с правописанием слов, в частности, орфограммы «не с разными частями речи» и «н и нн в суффиксах разных частей речи». В 2024 году было 17 заданий, в 2025-м оставили 10. Все задания, кроме первого, посвящены темам 8-го класса (первое задание идентично заданиям в ВПР других классов), нет заданий на понимание содержания текста, из разборов нужно выполнить только синтаксический.



С чем связаны такие кардинальные перемены? Прежде всего, ВПР по русскому языку приведены в строгое соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и федеральной образовательной программы основного общего образования, так как одной из главных задач проведения контрольных работ является оценка качества общеобразовательной подготовки обучающихся. Кроме того, результаты ВПР будут использованы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.



А. Батракова, учитель школы № 3.