Быть нужной малой родине и людям

Как уже сообщала наша газета, на прошлой неделе Глава Чувашии подписал распоряжение о назначении тысяче молодых людей, проявивших особую творческую устремленность, ежемесячной стипендии. В числе 17 шумерлинцев-стипендиатов — начальник Краснооктябрьского территориального отдела Анна Смолина. Наша героиня — одна из самых молодых руководителей администраций сельских поселений не только в округе, но и в республике.

Родилась и выросла Анна в поселке Красный Октябрь. Сколько себя помнит, всегда была активной и целеустремленной. Принимала участие практически во всех школьных и районных мероприятиях. Девушку можно было заметить и на волейбольной площадке, и на лыжне, и на беговой дорожке, и на сцене. В девятом классе за отличную учебу и активное участие в общественной жизни она была удостоена стипендии главы администрации района.

С будущей профессией Анна определилась ближе к окончанию школы. По примеру социального педагога Надежды Вениаминовны Федоровой решила пойти учиться на психолога и поступила в Чувашский педагогический университет. Профессию постигала с азартом и интересом… Но по воле судьбы после успешной защиты диплома Анна вернулась в родной поселок и была принята на должность специалиста в администрацию сельского поселения. Оглядываясь назад, наша собеседница теперь осознает, что те два года муниципальной службы стали началом ее профессионального становления. К тому времени Анна уже вышла замуж и, так как муж оставался в Чебоксарах, ее возвращение в столицу было ожидаемым. Постижение профессии паспортистки в одной из управляющих компаний стало следующим этапом трудовой биографии нашей героини. Именно там, признается Анна, она приобрела бесценный опыт общения с людьми.



«Жизнь в столице не для меня», — улыбаясь, объясняет она свое решение вновь вернуться в Красный Октябрь. Да и причина была уважительная – декретный отпуск. После рождения дочки молодая семья приняла окончательное решение обосноваться в Красном Октябре. «Нигде больше нет таких просторов и такого воздуха», — восхищенно говорит Анна о своей малой родине.

По окончании декретного отпуска, в 2021 году, Анна вновь пришла в сельскую администрацию специалистом.



Через год по воле обстоятельств на молодую сотрудницу были возложены обязанности главы сельского поселения, а через несколько месяцев, успешно преодолев конкурс, Анна Смолина была утверждена в должности начальника Краснооктябрьского территориального отдела.



«Поначалу было нелегко, — вспоминает Анна, — сомневалась, переживала. Территория разбросанная, люди разные, ко всем важно найти подход, со всеми найти общий язык…» Справлюсь ли, задавала она себе вопрос. Сегодня о своем тщательно обдуманном и взвешенном решении Анна ничуть не сожалеет, а трудности, как известно, только закаляют.



Ответственность, пунктуальность, решительность, требовательность к себе и окружающим – основные оплоты успешной работы, уверена молодой руководитель. На важном посту эти качества очень помогают. «Должность обязывает всегда держать руку на пульсе, быть собранной и мобильной», — утверждает Анна.



Краснооктябрьское сельское поселение – одно из самых удаленных от города. На площади более 150 км² расположены 7 населенных пунктов, на территориях которых зарегистрированы 540 человек. Ежедневно начальник территориального отдела встречается с людьми, вникает в проблемы, решает насущные задачи. Звонки, переговоры, сметы, договоры, проекты… Каждый час рабочего времени руководитель старается использовать по максимуму.



Одним из действенных способов решения проблем сельских жителей стала программа инициативного бюджетирования. «За три года, — говорит Анна, — по этой программе в поселении решен целый ряд многолетних проблем: практически во всех населенных пунктах установлено уличное освещение, очищены 6 противопожарных водоемов, в Красном Октябре обустроена детская площадка, в поселке Мыслец построен новый клуб…» В этом году по программе инициативного бюджетирования республикой поддержаны 9 проектов, представленных возглавляемым Анной Смолиной Краснооктябрьским территориальным отделом – от установки дополнительных контейнерных площадок и обустройства памятных мест погибшим воинам-землякам до ремонта дорог в населенных пунктах. «Одна из наиважнейших наших задач на сегодня, — озвучивает руководитель, — ремонт 16-километрового участка дороги Чебоксары — Сурское — Красный Октябрь. Пакет документов нами давно подготовлен. Надеемся, что в этом году при дополнительном уточнении республиканского бюджета средства на ремонт будут предусмотрены».

Отдельную нишу в жизни Анны занимают физкультура и спорт. Став у руля сельского поселения, она сплотила вокруг себя актив и организовала сразу две спортивные команды — «Импульс» и женскую волейбольную команду «Грация». Первая успешно защищает честь поселения на районных соревнованиях — «Лыжне России», «Кроссе нации», сельских играх и др. Вторая в течение 4-х лет удерживает неизменное первенство в районных играх на Кубок главы по волейболу. Лидер поселения благодарна каждому, кто откликается на участие в спортивных состязаниях и других мероприятиях.



В конце прошлого года информацию о развитии физкультуры и спорта в Краснооктябрьском поселении Анна Смолина представила на конкурс лучших общественных инициатив первичных отделений Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» и с проектом «Здоровый я — здоровая страна» заняла 3 место в номинации «Лучшее спортивное мероприятие».



Жители Краснооктябрьского сельского поселения – активные волонтеры. Около года назад, рассказывает Анна, в стенах Краснооктябрьского сельского клуба был организован пункт по плетению маскировочных сетей. На сегодня изготовлено и отправлено в зону СВО более 70 маскировочных сетей и 50 нашлемников. «Эту работу мы продолжаем. Спасибо нашим мужчинам и женщинам за активную гражданскую позицию!» — говорит лидер волонтерского движения.

Анна, если за что-то берется, идет до конца. На селе ее уважают и прислушиваются. «Конечно, у каждого своя точка зрения на тот или иной вопрос, поэтому при принятии важного решения я всегда советуюсь с коллегами и населением. Мне важно, чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным и услышанным».



В одиночку человек мало что может. Коммуникабельная и открытая Анна сплотила вокруг себя самых активных жителей поселения, готовых в любую минуту подставить плечо, помочь, поддержать. В разговоре она отметила председателя краснооктябрьского женсовета Надежду Вениаминовну Федорову, депутата Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Дмитрия Владимировича Григорьева, старост населенных пунктов поселения, всегда готовых помочь и в организации мероприятий, и в решении насущных вопросов. «Все наши достижения стали возможны благодаря сплоченности активистов сельского поселения, жителей и правильно определенным приоритетам».



Во всех начинаниях нашу героиню поддерживают самые близкие люди: муж Сергей, семилетняя дочка Настенька, родители. Это так важно — и на работе, и дома ощущать надежное плечо, чувствовать свою необходимость.



За три года сделано немало. Личное портфолио Анны Смолиной – тому подтверждение. За добросовестную, плодотворную работу и активное участие в общественной жизни начальнику Краснооктябрьского территориального отдела объявлялись благодарности администрации округа (неоднократно), Государственного Совета Чувашской Республики, Совета муниципальных образований, Минсельхоза Чувашии, республиканского Союза женщин, регионального отделения партии «Единая Россия», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В портфолио — благодарственные письма депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Аллы Салаевой, регионального отделения партии «Единая Россия», Управления Главы Чувашии по молодежной политике и др.



«На сегодня своей работой я довольна. К трудностям привыкла, всё, что делаю, приносит удовольствие», — говорит Анна.



В жизненных планах нашей героини — и дальше приносить пользу своей малой родине. Для этого у нее есть главное – огромный потенциал и желание помогать людям.

Ольга Дмитриева.