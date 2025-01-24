Эксперты обозначили ключевые направления поддержки МСП до 2030 года

15 января 2025 года АНО «Национальные приоритеты» представила аналитический доклад «Предпринимательство: новая роль и компетенции в экономике России». В подготовке материала приняли участие 18 экспертов, представляющих предпринимательское сообщество, органы власти, институты развития и образовательную сферу. Они оценили результаты реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019—2024 годах, а также обозначили ключевые направления поддержки МСП до 2030 года.

В докладе отмечается, что на фоне внешних вызовов в России формируется новая экономическая модель – экономика предложения. Она направлена на расширение производства отечественных товаров, услуг и технологий и рост совокупного спроса.

Для построения новой модели экономического роста поставлены задачи по достижению технологического суверенитета, развитию приоритетных отраслей, расширению экспорта и повышению производительности труда. В связи с этим роль сектора МСП меняется: от источника рабочих мест к движущей силе развития новой экономики России. Для достижения обозначенных задач в секторе МСП недостаточно ресурсов и компетенций. Поэтому фокус поддержки МСП со стороны государства смещается с запуска собственного бизнеса к его развитию и расширению.

Направления государственной поддержки МСП до 2030 года

Таргетированная поддержка МСП в приоритетных отраслях

Эксперты отмечают, что уход иностранных производителей с российского рынка привел к появлению ниш, где внутренний спрос может быть обеспечен в основном за счет собственного производства. Часть рыночных ниш уже заняли отечественные компании. Тем не менее, остаются ниши, в которых затруднено развитие бизнеса и достижение нужного объема производства без поддержки государства. Часть таких ниш включены в список приоритетных отраслей. Предусмотрено привлечение в эти отрасли предприятий МСП и оказание им таргетированной господдержки.

Сохранение существующих программ поддержки МСП

Развитию сектора МСП способствуют меры поддержки со стороны государства. Текущие программы поддержки МСП показали свою эффективность. Поэтому часть таких программ планируется сохранить. Представители бизнеса подтверждают целесообразность этого решения.

Создание условий для увеличения вклада МСП в развитие отечественных технологий

Эксперты отмечают, что поддержка государства в этом направлении особенно важна, потому что для запуска производства и роста предложения в этих нишах нужны крупные инвестиции. До 2030 года планируется увеличить объем закупок у малых технологических компаний и развивать систему мер господдержки в приоритетных отраслях, в частности: выпуск облигаций для финансирования технологических проектов, кредиты для лизинговых компаний, льготное кредитование. Эксперты также подтверждают, что потребность в целевой поддержке приоритетных отраслей технологического суверенитета актуальна.

Создание условий для укрупнения субъектов МСП

Потребность в укрупнении МСП обусловлена изменением структуры российской экономики, необходимостью выполнять более сложные проекты, разрабатывать инновационные продукты, повышать производительность труда. Государством предусмотрено создание условий для перехода МСП в более крупные категории. С этим подходом согласны и представители бизнеса, которые прошли путь от малого бизнеса до крупного предприятия.

Помощь самозанятым в создании микропредприятий

По словам авторов доклада, самозанятые не расширяют бизнес, потому что не хотят или боятся масштабироваться из-за отсутствия нужных знаний и компетенций, а также потому, что не обладают достаточной информацией о мерах господдержки. При этом в России действует обширный комплекс мер поддержки самозанятых: например, база знаний и образовательных курсов для самозанятых от «Мой бизнес», налоговые вычеты, субсидии и займы, льготное кредитование, пониженные комиссии, снижение ставок аренды для предпринимательских инкубаторов, возможность участия в госзакупках и предоставление грантов начинающим предпринимателям. Тем не менее, эксперты отмечают, что помимо создания условий для запуска бизнеса, необходимы меры господдержки, которые будут стимулировать переход самозанятых в категорию микропредприятий.

Создание условий для перехода из микробизнеса в малый и средний бизнес

Текущие меры господдержки позволили уменьшить барьеры для открытия микропредприятий. На данном этапе одна из задач государства – создание условий для увеличения «срока жизни» бизнеса и обеспечения бесшовного перехода из микропредприятий в более крупные категории. Ограничением такого перехода становится сокращение налоговых льгот после укрупнения и рост административной нагрузки. Фактором перехода в категорию среднего бизнеса эксперты называют внедрение мер поддержки для растущих предприятий и снижение административных барьеров. Это сделает их более привлекательными и конкурентоспособными по отношению к малым предприятиям.

Предложения экспертов по развитию МСП

Расширение кооперации крупного бизнеса и МСП в приоритетных отраслях

По мнению экспертов, интенсивному развитию приоритетных отраслей экономики и вовлечению в них МСП может способствовать расширение форматов кооперации крупного бизнеса и малых предприятий. Кооперация позволит увеличить выручку малых предприятий и создать для них стабильный спрос, а для крупного бизнеса – высвободить часть ресурсов за счет передачи некоторых функций. Такой формат уже распространяется в регионах России.

Ускорение сроков вывода на рынок отечественных разработок за счет расширения кооперации крупного бизнеса, МСП, науки и власти

Эксперты предлагают активнее развивать форматы кооперации в сфере управления инновациями. Научная сфера генерирует идеи, крупный бизнес обладает капиталовложениями и человеческими ресурсами для их реализации, МСП присуща гибкость и скорость внедрения разработок. Их кооперация позволит ускорить процесс вывода на рынок перспективных отечественных технологий.

Расширение экспорта путем кооперации крупного бизнеса и МСП

По мнению экспертов, создание партнерств крупного бизнеса и малых предприятий может стать рычагом для расширения экспорта и создания сильных российских брендов, способных не только удовлетворять внутренний спрос, но и работать с международными партнерами.

Компетенции предпринимателя

Авторы доклада также составили перечень необходимых предпринимательских компетенций и «мягких» навыков, среди которых:

Знание основ ведения бизнеса

Развитие клиентского сервиса

Навыки внедрения принципов «Бережливого производства»

Навыки цифровизации и автоматизации

Компетенции в сфере внешнеэкономической деятельности

Совмещение предпринимательской и научной деятельности

Способность делегирования и выход за «рамки эго»

Навык принятия решений в условиях неопределенности

Наличие любопытства

Гибкость ума, насмотренность и умение анализировать обстановку

Результаты национального проекта по развитию МСП

За время реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019—2024 гг. достигнуты следующие результаты:

более 28 млн чел. занято в секторе МСП в июне 2024 г.

5,7 млн новых субъектов МСП зарегистрировано за время реализации нацпроекта

5,7 млн новых субъектов МСП зарегистрировано за время реализации нацпроекта 462 тыс. субъектов МСП получили поддержку в форме более 11,7 млн часов образовательных программ и мероприятий, а также повышения квалификации

1,8 млн субъектов МСП получили финансовую поддержку, 1,18 млн – консультационную, 462 тыс. – образовательную

30 центров «Мой бизнес» открыто в 88 регионах

С 2025 года планируется реализация нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которого предусмотрены:

Федеральный проект «МСП», задача которого – рост дохода работников МСП на 20% к 2030 году

Федеральный проект «Производительность труда», задача которого вовлечь 40% компаний из базовых несырьевых отраслей в проекты по повышению производительности труда

«Меры поддержки нового федпроекта (по развитию малого и среднего предпринимательства – прим.), должны способствовать изменению структуры МСП за счет увеличения числа субъектов в приоритетных отраслях – промышленность, туризм, IT, высокие технологии», – отметила заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития России Наталья Шаманская.

Новый нацпроект продолжает предыдущий, при этом целевой показатель смещается на рост доходов предприятий МСП в расчете на одного работника и повышение производительности труда.

Подробнее с аналитическим докладом можно ознакомиться по ссылке.

В подготовке материала приняли участие эксперты: основатель и председатель совета директоров Agenda Media Group, предприниматель, владелец и основатель проекта творческой реновации Postnicken (поселок Заливное, Калининградская область) Олег Бармин, эксперт Координационного центра Правительства, руководитель проекта «Самозанятость.онлайн» Арсений Беленький, коммерческий директор ООО «НПФ «Медтехника» Илья Белов, директор по Маркетингу и PR в Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» Полина Галкина, заместитель генерального директора по обучению — руководитель департамента «Академия производительности» Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Ирина Жук, генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов, заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС, директор FabLab Алексей Карфидов, директор по организации обучения компании Российского экспортного центра (РЭЦ) Муталиб Курахов, руководитель дирекции образовательных проектов Корпорации МСП Екатерина Ординова, руководитель региональной IT-компании «Program Tactics» Никита Салтанюк, коммерческий директор ООО «Листон» Юрий Сапрыгин, директор по международному развитию компании «РОББО» Андрей Сергеев, ментор Акселератора стартапов бизнес-инкубатора «Ингрия» Илья Чех, заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья Шаманская, технологический предприниматель, директор по инновациям и разработкам PROSTO Cosmetics Виктория Шарапова, член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Ивановская текстильная компания» Юрий Шилов, заместитель директора Института государственной службы и управления Президентской академии Вячеслав Шоптенко, заместитель генерального директора ООО «ПИКАСО 3Д» Вячеслав Ярцев.