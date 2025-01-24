Школу-интернат отремонтируют

Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, как и еще 9 общеобразовательных организаций Чувашии, будет в 2025 году капитально отремонтирована в рамках госпрограммы «Развитие образования».



На эти цели из федерального бюджета выделено 971,2 млн рублей, из республиканского — 582,9 млн рублей. Еще порядка 343,6 млн рублей дополнительно выделяется из резервного фонда Кабинета Министров республики.



Сейчас ведется подготовка к объявлению электронных аукционов для определения подрядных организаций.



По информации Правительства Чувашии.