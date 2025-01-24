Размер единого пособия увеличен

В новом году увеличены размеры детских пособий, в том числе единого пособия, которое зависит от прожиточного минимума.

Он в республике с 1 января 2025 года увеличился на 1924 рубля для детей и на 2163 рубля для беременных женщин, и составил 14965 рублей, 16817 рублей в месяц соответственно. Поэтому Отделение СФР по Чувашской Республике в январе в беззаявительном порядке повысило размер единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам.



Увеличенное пособие за январь поступит на карты «Мир» 44 тысячам семей Чувашии 3 февраля. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2025 года, выплата будет осуществлена в новом размере уже в январе.



Право семьи на выплату единого пособия из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением и действует в течение следующих 12 месяцев, на которые оно установлено. Размер единого пособия на детей рассчитывается исходя из регионального детского прожиточного минимума, а для беременных женщин — регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.