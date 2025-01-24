По обращениям жителей проведена проверка

Прокуратурой взят на контроль вопрос затопления подвальных помещений многоквартирных домов № 3 и № 4 по ул. Пролетарской в Шумерле.



В ходе выездной проверки было установлено, что затопление произошло по причине засора канализационного стока в подвале одного из домов. Несмотря на имеющиеся заявки жителей о необходимости устранения аварии, МУП «Чистая вода» и ООО «УК «Инжеком» каких-либо мер не предпринимали. Перерасчет платы за ненадлежащее оказание коммунальной услуги собственникам многоквартирных домов также не произведен.



В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес руководителей МУП «Чистая вода» и ООО «УК «Инжеком» внесены представления. В отношении ответственных должностных лиц организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1.3 и ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.



В настоящее время засоры в канализационных колодцах устранены, необходимые ремонтные работы организациями произведены.

Шумерлинская межрайпрокуратура.