Отечественные технологии для стабильного будущего гражданской авиации – на крупнейшей выставке НАИС

5-6 февраля 2025 года в Крокус Экспо, Москва, пройдет Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС. Это мероприятие станет самым масштабным за всю историю выставки, демонстрируя новейшие отечественные технологии и оборудование для модернизации аэропортов.

Выставка НАИС предоставляет уникальную возможность специалистам и руководителям познакомиться с инновациями в отрасли со всей России и оценить предложения. Здесь специалисты отрасли встречаются, знакомятся, обмениваются мнениями и опытом, выстраивая вектор будущего гражданской авиации.

НАИС уже 12 лет объединяет под своим крылом тысячи представителей авиапредприятий с регуляторами отрасли, научными институтами, разработчиками и компаниями-поставщиками. Выставка проходит при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Ространсмодернизации, Ространснадздора и Межгосударственного авиационного комитета.

По сообщениям Росавиации, в прошедшем 2024 году пассажиропоток продолжал восстанавливаться – зафиксирован рост примерно на 5%, с предварительным объемом в 111,3 млн человек. Перевозки через московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово также увеличились примерно на 5%, достигнув около 75 млн человек. Шереметьево, крупнейший аэропорт России, обслужил примерно на 20% больше пассажиров по сравнению с 2023 годом.

Развитие и восстановление авиаперевозок, а также вызовы в сферах обеспечения и обслуживания воздушных судов и безопасности гражданской инфраструктуры, безусловно, находят отражение в экспозиции и деловой программе НАИС.

Экспозиция

Более 130 компаний из 20 регионов России, Белоруссии, Китая и Ирана представят на стендах целый спектр последних образцов техники, оборудования и технологий: от технического освещения до БПЛА, от рамок безопасности до быстровозводимых конструкций, от биометрии до багажных лент, колесную технику и многое другое.

Краеугольными секторами выставки в 2025 году стали техника и оборудование для наземного обслуживания ВС и пассажиров, технологии для строительства и ремонта инфраструктуры, IT технологии и, конечно, сектор БАС и средств противодействия БПЛА.

В рамках НАИС впервые организован отдельный сектор БАС и средств противодействия БПЛА. Свои технологии представят компании Алмаз-Антей, Микран, Московские микроволны, НЕОСКАН, Транспорт будущего, Авангард, ЦКБА, а также на объединенном стенде D700: Системы Механической Защиты, ЗГМ, Урал, ЮМИРС, UAVProf.

Треть экспозиции НАИС представляют компании, которые принимают участие в выставке впервые. Это свидетельствует о растущем интересе и потребностях в отрасли, а также доверия к НАИС как к важному и единственному специализированному мероприятию в стране.

Среди представленных технологий на выставке:

Стенд А360

GetPwr – российский бренд, создающий литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы. Компания имеет в производстве широкую линейку аккумуляторов, включая модели с емкостью 5600, 6500, 8000 и 10000 мАч, а также многие другие модели. Вся линейка аккумуляторов GetPwr специализирована под беспилотные системы.

Стенд А410

Инфоматика – российский разработчик и производитель высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем. Компания предлагает индивидуальные решения для аэропортов:

— смарт-турникеты для контроля выхода на посадку

— смарт-турникеты для контроля прохода в чистую зону

— шлюзовые решения

— решения для пограничного контроля

— интеграции и партнерские решения

Стенд А500

Скрипка Digital — компания, применяющая инновационные it-решения и беспилотные технологии для авиации и строительства. Компания внедряет компьютерное зрение для мониторинга взлетных полос и строительных объектов. Конструкторским бюро разработаны бесщеточные двигатели под собственной маркой Tactus. Выпускаются модели для маломощных дронов и вентиляционных систем, а также для промышленных дронов и специальной техники.

Стенд С200

ГК Протектор наладила производство и уже приступила к процессу производства конструкционных элементов для самолета ТУ-214 в кооперации с КАЗ им Горбунова, таким образом ГКП участвует в ускорении производства отечественных самолетов – ⁠в 2024 году в городе Домодедово был введен в эксплуатацию, а с 2025 полностью функционирует цех по ремонту и производству авиационных запчастей — ⁠цель ГКП — быть не только Надеждиным поставщиком запчастей для самолетов иностранного производства при помощи параллельного импорта, но также и производителем комплектующих для этих самолетов.

Стенд С300 На стенде Концерна ВКО «Алмаз – Антей» будет представлен образец нового комплекса средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР3», а также макеты и образцы