Зарплату бюджетников проиндексировали на 8,1 %

Соответствующее постановление 20 января подписал Глава республики Олег Николаев.

Увеличение уровня оплаты труда затронет более 71 тысячи специалистов государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных отраслей. На проведение индексации окладов бюджетников Чувашии средства в сумме порядка 3 млрд рублей заложены в республиканском бюджете на 2025—2027 годы.



Одновременно повышение заработной платы произойдет и у тех работников бюджетной сферы, чей доход привязан к МРОТ, который с 1 января текущего года вырос на 16,6 %, до 22440 рублей.

В целом фонд оплаты труда бюджетников региона в 2025 году оценивается в объёме 40,1 млрд рублей, что на 12,5 % превышает уровень 2024 года.



Источник: cap.ru.