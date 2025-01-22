Председатель Чебоксарского городского собрания депутатов Евгений Кадышев принял участие в конференции для руководителей представительных органов муниципальных образований. Подобная встреча была впервые организована Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках проекта «Муниципальный диалог».

«Обсудим направления развития представительных органов местного самоуправления, принципы работы и перспективы взаимодействия, а также планы и задачи по достижению новых горизонтов в формировании профессионального сообщества», – отметил председатель горсобрания на старте мероприятия в своем телеграм-канале.

Среди основных целей нынешней конференции – обмен лучшими практиками и координация деятельности в области развития муниципального нормотворчества. В качестве спикеров на конференции выступили представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы России, Московской городской Думы, руководители представительных органов власти.

– Наша задача выстроить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику, – приветствовал участников конференции заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

В своем выступлении сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула роль депутатского корпуса на местах:

– Муниципальное сообщество – это не только главы и муниципальные служащие. Это еще и депутатский корпус. Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами. Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобожденной основе. И нам нужно тоже с ними научиться говорить, нам нужно научиться их слушать, потому что они представляют интересы наших жителей.

cheb.mk.ru