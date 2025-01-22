В Чувашии продолжается флешмоб «Стоп-лёд»

Жители республики по-прежнему участвуют во флешмобе «Стоп-лёд», объявленном ЦУР Чувашии. Люди оставляют адреса, на которые коммунальщикам стоит обратить особое внимание, для участия во флешмобе к своим сообщениям добавляя хэштег #стоплёд2025.

Фотографию тротуара в снеге и льду оставил в соцсетях чебоксарец, указав адрес – Ленина, 11, решив, по-видимому, что этого хватит. Такого сигнала и правда оказалось достаточно: сообщение зафиксировали и обработали специалисты ЦУР Чувашии, а из городской администрации вскоре пришел ответ: «Работы по очистке и обработке тротуара проведены».

Отметим, с начала флешмоба уборке снега и наледи с дворов и дорог посвящены более полутора сотен сообщений жителей республики. При этом «снежные» вопросы традиционно входят в ТОП тем, поднимаемых зимой пользователями соцсетей и платформы «Госуслуги. Решаем вместе».

cheb.mk.ru