В Чувашии льготы по транспортному налогу будут действовать на всех участников СВО

Место заключения контракта не влияет на получение льготы. Ранее от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 150 л.с. были освобождены только участники СВО, направленные на службу из Военного комиссариата Чувашской Республики.

Такое решение было принято на недавнем заседании Кабинета Министров Чувашии, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Также законопроект предлагает продлить на три года льготу в виде 50%-ного снижения налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих автобусы и грузовые автомобили на природном газе. На 1 января 2024 года в республике числилось свыше 1200 транспортных средств, использующих этот тип топлива.

чувашинформ.рф