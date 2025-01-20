Знакомьтесь: наша Катя

В 2025 году газета «Вперёд» отмечает 90-летие со дня выхода в свет первого номера. За это время районка претерпела немало изменений и в содержании, и в форме. Сейчас газета вновь стоит на пороге больших перемен. Связаны они с началом реализации в Чувашии проекта по созданию медиахолдинга. В него в итоге войдут газеты, подведомственные Минцифры республики, всех муниципальных округов и городов. Мы очень надеемся, что прогнозы инициаторов этого преобразования оправдаются и у районок откроется второе дыхание – улучшится качество полиграфического исполнения, полегчает груз финансовых проблем, начнется приток молодых кадров в отрасль…



Касаемо последнего. В редакцию газеты «Вперёд» несколько лет назад пришла работать молодежь. И сегодня хотим познакомить наших читателей с дизайнером редакции Екатериной Барышевой.

Екатерина родилась и росла в Шумерле, училась в школе № 3, в профессиональном училище № 10. Окончила Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции и Московский гуманитарно-экономический институт. Начала трудовую деятельность в 2015 году лаборантом в ООО «Молочное дело — Ивня», затем работала администратором в медицинском кабинете «Здоровье».



В марте 2018 года, когда редакция остро нуждалась в таком специалисте, как верстальщик и редактор сайта, в кабинет главреда зашла высокая длинноволосая девушка, похожая на героиню советского мультфильма «Алиса в стране чудес». Она тогда не имела представления о вёрстке газет, дизайне, но как представительница молодого поколения была на ты с гаджетами и с компьютерами. И была настойчивой. Через две недели после собеседования и слов «мы рассмотрим вашу кандидатуру», не дождавшись звонка из редакции, Екатерина решила сама еще раз заглянуть к главреду. Как раз к тому времени из всех претендентов была выбрана именно ее кандидатура, но вот номер телефона куда-то затерялся. В общем, тот визит оказался очень своевременным. И вот уже 7 лет Екатерина, а для всех нас Катя, работает в нашем коллективе.



В обязанности дизайнера входит создание дизайн-макета каждого номера газеты, а также ведение сайта и социальных сетей. Катя наш незаменимый помощник в вопросах обслуживания и настройки компьютерной техники и гаджетов ввиду отсутствия в штате системного администратора. Помимо верстки номеров газеты, она готовит к печати книги, брошюры и иную полиграфическую продукцию. А дело это совсем не легкое, ведь нужно учесть все требования, найти компромисс, чтобы состыковать полет фантазии заказчика с техническими возможностями редакции. За последние годы в редакции подготовлено и издано порядка 15 книг малым и средним тиражом, это и сборники рассказов, стихов, и Книги памяти, причем не только шумерлинских, но и нижегородских авторов. На протяжении 2019—2024 годов Екатерина участвовала в реализации социально значимых проектов редакции, поддержанных грантами Минцифры Чувашии. А еще она защищала честь редакции на отраслевых спортивных мероприятиях.



Имея относительно небольшой трудовой стаж в газете, Екатерина уже заслужила за свое ответственное отношение к работе и трудолюбие ряд наград: благодарности главного редактора, ГЦБС г. Шумерли и администрации Шумерлинского района, грамоту ГУ МЧС России по Чувашии, благодарность министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. В преддверии профессионального праздника она удостоена Почетной грамоты Минцифры Чувашии.



В Дни российской и чувашской печати желаем нашей коллеге дальнейших успехов, новых идей и их воплощения. И чтобы еще долго в кабинете компьютерной вёрстки звучал звонкий, заразительный, молодой смех нашей Кати!

Наталья Игнатьева.