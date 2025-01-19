Если пришел налог на чужую недвижимость

В Управление Росреестра по Чувашии традиционно поступают звонки и обращения от граждан о начислении налога на недвижимость, которая им не принадлежит. Как в этом случае нужно поступить?

В первую очередь необходимо сообщить об ошибке через личный кабинет налогоплательщика. Если специалист налоговой службы ответит, что в их базе содержатся сведения из Единого государственного реестра недвижимости и налог начислен корректно, то следует обратиться в Росреестр.



Написать обращение в Управление Росреестра по Чувашии можно по почте, через личный кабинет на сайте ведомства или через «Госуслуги». Когда Росреестр подтвердит, что объект действительно не принадлежит этому человеку, то госорган передаст актуальные сведения в налоговую. Участие гражданина в этом случае не требуется.



На основании ответа из Росреестра налоговая служба произведет перерасчёт. Ранее выданное уведомление будет признано не подлежащим исполнению в этой части. В случае, если гражданин успел оплатить налог, то возможен возврат или зачет в счет будущих платежей.

Советы от Росреестра