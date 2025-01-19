Господдержка не зависит от места заключения контракта

Участники специальной военной операции, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в республике и подписавшие контракт в других регионах страны, а также члены их семей, могут в первоочередном порядке воспользоваться льготной ипотечной программой с предоставлением единовременной выплаты на первоначальный взнос в размере

20 % от стоимости жилья.



Данной категории граждан станет доступна и льготная ипотечная программа, реализуемая Правительством Чувашии совместно с ДОМ.РФ, которая дает возможность снизить процентную ставку по ипотеке на 3 % от ставки банка.



Обе программы возможно синхронизировать с «семейной ипотекой».

Также семьи погибших участников СВО освобождаются от выплаты оставшейся части средств по договору купли-продажи жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики.



Для получения консультации по данным мерам поддержки граждане могут обратиться в администрацию муниципалитета, в котором состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.



По информации Минстроя Чувашии.