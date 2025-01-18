Страховые пенсии проиндексированы на 7,3 %

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости жителей Чувашии повышен на 1,8 тыс. рублей и составил около 22,8 тыс. рублей. Вместе со страховой пенсией по старости также проиндексированы страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров республики. После увольнения они получат дополнительное повышение пенсии, которое Отделение СФР по Чувашской Республике пересчитает с учетом всех пропущенных индексаций.



Всего январская индексация затронула более 327 тысяч пенсионеров Чувашии.

Одновременно увеличены на 7,3 % стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена со 133,05 рубля до 142,76 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8134,88 рубля до 8728,73 рубля.



Если инфляция по итогам 2024 года окажется выше проведенной на 7,3 % индексации, то в соответствии с законом о бюджете Социального фонда России правительство имеет право дополнительно повысить размер страховой пенсии.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.