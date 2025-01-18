Важная новость для ветеранов СВО

С этого года ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, получат право на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России.

Один раз в год они могут воспользоваться услугами одного из 12 реабилитационных центров, расположенных в Саратовской, Владимирской, Кировской, Томской, Архангельской, Кемеровской, Московской областях, в Республике Хакасия, а также в Анапе, Омске, Волгограде и Тюмени.

В рамках программы ветеранам будет обеспечен бесплатный проезд к месту реабилитации и обратно, медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение.



Для оформления заявления можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ).



Источник: администрация Шумерлинского МО.