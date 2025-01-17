Уважаемые шумерлинцы! Редакция газеты «Вперёд» предлагает вам принять участие в акции

«Газета для бойца», которую мы организуем в рамках Года защитника Отечества

Участники волонтерских групп, с которыми газета взаимодействует, не раз говорили нам о том, как важны бойцам на передовой весточки с малой родины. Пусть даже эти вести не касаются напрямую самого человека, но всегда оставляют след в душе – «словно дома побывал». Редакция уже несколько раз через волонтеров и отпускников отправляла в зону СВО подборки газет.

А сейчас предлагаем шумерлинцам сделать доброе дело.



Принять участие в акции «Газета для бойца» просто – приходите в редакцию, оформляйте альтернативную подписку на период от 1 до 5 месяцев (до конца первого полугодия).

Выписанные вами газеты будут передаваться волонтерским группам и в военкомат, откуда отправятся на фронт. При желании вы можете написать бойцам письмо – его тоже доставят!



Подписку можно оформить в любой рабочий день в кабинете № 2, без перерыва на обед, телефоны для справок: 2-03-53, 8-900-452-90-67 (Ватсап, Телеграм).