Этнокультурный центр «Наследие» Чувашского госуниверситета теперь и в эфире Первого Российского Национального канала!

III Всероссийский конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России» подвел итоги. По традиции проекта оргкомитет конкурса выделяет из числа всех присланных на конкурс видеороликов лучшие по качеству для передачи их на Первый Российский Национальный канал для трансляции в новом эфирном году.

В этот раз для трансляции на телевидении было передано 57 конкурсных роликов телемарафона этнокультурных выставочных проектов – и

Из присланных на конкурс 365 роликов об экспозициях, музеях, этнокультурных центрах и временных выставках конкурсным требованиям соответствовали 216 работ, но только 57 из них, помимо роликов победителей, были переданы на телеканал, среди них презентационный ролик Этнокультурного центра «Наследие» Чувашского госуниверситета! А телемарафон, который вышел в эфир в декабре, можно увидеть в записи: на сайте канала: https://nactv.ru

Всероссийский конкурс проводится для продвижения этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на популяризацию народной культуры и народного творчества, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей Российской Федерации через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы.

Поддержку телемарафону оказывают Президентский фонд культурных инициатив и Федеральное агентство по делам национальностей. Участники: этнокультурные некоммерческие организации, имеющие музей национальной культуры, инициативные группы, музеи, государственные бюджетные или муниципальные учреждения. Для участия в конкурсе было необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью не более 10 минут, который раскрывает идею возникновения выставки или целого этнокультурного музея. Создатели могли показать отдельный экспонат, провести экскурсию или творчески подать выставочный материал.

Посмотреть видеоролик Этнокультурного центра «Наследие» можно здесь https://vk.cc/cHlRbu