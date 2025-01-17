Шумерлинскому районному архиву – 30 лет

Шумерлинский районный архив был создан постановлением главы Шумерлинской районной администрации от 17 января 1995 г. На основании этого постановления произошло разделение городского и районного архивов, до этого времени сосуществовавших совместно. В районный архив стали поступать документы только районного звена.

До 2005 года архив располагался в здании районной администрации и входил в состав отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Шумерлинского района вплоть до его ликвидации. С 2006 года архивная служба стала структурным подразделением вновь созданного «Информационно-ресурсного центра культуры и архивного дела Шумерлинского района» и была перемещена в помещения районной библиотеки на ул. Чайковского, 1, где и располагается по настоящее время.



В разные годы руководителями архива работали Т.М. Ермолаева (Чумакова) (1995- 2000 гг.), В.В. Эрре (2000—2001 гг.), А.И. Герасимова (2001—2002 гг.), Н.Л. Саперкина (2002—2006 гг.), Н.М. Ортикова (2006—2010 гг.), Н.Ф. Маркелова (2010—2014 гг.), И.В. Ижеева (2014—2017 гг.). С 2017 года архив возглавляет С.А. Кузьмина.



Архивные фонды отражают историю становления и развития предприятий и организаций, колхозов Шумерлинского района советского и постсоветского периодов с 1930 по 2024 годы. Деятельность архива заключается в обеспечении, комплектовании, учете и сохранности, а главное в использовании тех документов, которые образуются в ходе деятельности предприятий и организаций Шумерлинского района, являющихся источниками комплектования муниципального архива. Сегодня архивный фонд насчитывает 23 842 ед.хр. документов, 150 фондов.



В 2019 году в архиве произошли значительные изменения, касающиеся материально-технической базы: был проведен ремонт здания и помещений архива. Для обеспечения противопожарной безопасности все 4 архивохранилища обеспечены современными средствами пожаротушения, установлены противопожарные металлические двери. Для хранения документов архивохранилища полностью оборудованы металлическими стеллажами, установлены металлические шкафы. На сегодняшний день помещения архива полностью отвечают нормативным требованиям хранения архивных документов и условиям труда работников.



С октября 2019 года муниципальный архив входит в состав «Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района». Работники архива активно сотрудничают с шумерлинскими краеведами, публикуют в местной газете подготовленные на основе архивных документов статьи, организуют выставки, проводят экскурсии, исторические часы, круглые столы, дни открытых дверей, другие мероприятия. На сегодня завершена оцифровка описей постоянного хранения и по личному составу, развивается архивное волонтерство. Учреждение зарегистрировано на платформе Добро.ru, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи.



Архивисты района много делают для обеспечения сохранности, учёта и использования хранящихся документов. Большая работа проводится с источниками комплектования по отбору и приёму на постоянное хранение документов, отражающих все сферы жизни и деятельности населения района. В читальном зале архива для всех желающих предоставляется возможность работать с оригиналами документов.



Наиболее объемный и трудоемкий участок работы – исполнение запросов социально-правового характера. Зачастую архив является единственным источником получения сведений о трудовой деятельности граждан. Со временем в архивную деятельность внедряются новые информационно-коммуникативные технологии: ПИК «КАИСА-Архив», ГИС «Единая цифровая платформа в социальной сфере».



Муниципальный архив имеет свою страничку на официальном сайте МБУ «ЦСБА ШМО» и в социальной сети ВКонтакте, что позволяет удаленным пользователям расширить представление об архивных документах, хранящихся в муниципальном архиве.



Вклад сотрудников архива в сохранение документального наследия района получает признание и достойную оценку. Так, в 2023 году, в вековой юбилей архивной службы Чувашии, муниципальный архив Шумерлинского муниципального округа стал победителем республиканского конкурса «Лучший муниципальный архив».



30-летие является замечательной датой не только для архивистов Шумерлинского муниципального округа, но и для тех, кто не равнодушен к сохранению и изучению истории.



С. Кузьмина, зав. муниципальным архивом Шумерлинского МО.