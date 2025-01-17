Программа «Земский учитель» продолжается

С 9 января начался прием документов от претендентов для участия в федеральной программе «Земский учитель». Заявки принимаются по 15 апреля включительно.

«Земский учитель» – программа, направленная на обеспечение педагогическими кадрами и качественным образованием учащихся общеобразовательных организаций страны. По поручению Президента Владимира Путина она продлена до 2030 года, теперь будет реализовываться в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» нового нацпроекта «Молодежь и дети». Размер единовременной компенсационной выплаты в большинстве регионов России составляет 1 млн рублей, вдвое больше предусмотрено для земских учителей в Дальневосточном федеральном округе, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.



Претендовать на право получения единовременной компенсационной выплаты могут учителя, решившие работать на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, малых городах (с населением до 50 тысяч человек). Но нельзя стать земским учителем в том округе, районе, в котором претендент уже живет или работает. Возраст такого учителя должен быть до 55 лет включительно на дату подачи документов, у него должно быть среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее требованиям, и трудоустроиться он должен в общеобразовательную организацию на вакантную должность из перечня вакантных должностей. В перечне вакантных должностей 2025 года по Чувашии — учителя физики и математики, химии и биологии, русского языка. Требуются эти специалисты в школы Батыревского, Ибресинского, Канашского, Козловского, Красноармейского, Порецкого, Янтиковского и Яльчикского муниципальных округов.



Получатель «земской» выплаты обязан отработать в течение 5 лет по основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором.



Стоит напомнить, что за счет региональных средств устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для учителей.

Подготовила Н. Игнатьева.