По труду и награды!

В республике определены победители конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры и их сотрудников, работающих в сельской местности. В этом году для участия в конкурсном отборе поступило 46 заявок, в том числе 29 заявок от муниципальных учреждений культуры, 17 заявок от работников.

Юманайский сельский Дом культуры одержал победу в номинации «Лучший сельский Дом культуры», а заведующая Саланчикским сельским клубом Валентина Аршинова стала победителем в номинации «Лучший работник сельского Дома культуры».



Эти награды — признание высокого профессионализма наших коллег, их творческого подхода к работе. Работники культуры села вносят значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия шумерлинского края и Чувашии. Гордимся нашими коллегами и желаем им дальнейших творческих успехов!



ИРЦК Шумерлинского МО.