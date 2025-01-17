Отличные результаты на первенстве ПФО

15 медалей привезли воспитанники чувашской школы легкой атлетики с первенства Приволжского федерального округа, которое проходило в Кирове с 10 по 12 января. В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 14 регионов Поволжья.

11 медалей из 15-ти – на счету атлетов в возрасте до 18 лет. Свою лепту внесли спортсмены отделения лёгкой атлетики спортшколы Шумерли Тимур Нажмитдинов и Анастасия Ушкова (тренер — Галина Майорова). Они стали серебряными призерами в этой возрастной группе: Тимур — в беге на 1500 м с результатом 4:12.12, Анастасия — в тройном прыжке с результатом 11,31 м. Еще один воспитанник спортшколы, Кирилл Глазунов, был близок к финалу в беге на 60 метров, показав отличную скорость и упорство.

В командном зачете сборная республики в данной возрастной группе заняла второе место.



По информации СШ г. Шумерли.