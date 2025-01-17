Определены стипендиаты Главы Чувашии

В 2025 году ежемесячную стипендию за особую творческую устремленность в размере 2500 рублей будет получать 1 тысяча представителей молодежи и студентов, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.

В их числе работники и учащиеся шумерлинских организаций: