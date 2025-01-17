17 Янв

Определены стипендиаты Главы Чувашии

В 2025 году ежемесячную стипендию за особую творческую устремленность в размере 2500 рублей будет получать 1 тысяча представителей молодежи и студентов, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.

В их числе работники и учащиеся шумерлинских организаций:

  • Анисимова Ксения, воспитатель детского сада № 4 «Ладушки»;
  • Борисов Александр, спортсмен спортивной школы «Олимп»;
  • Глазунов Кирилл, учащийся Детской школы искусств № 1;
  • Горячева Екатерина, учащаяся гимназии № 8;
  • Дыдыкин Александр, учащийся школы № 6;
  • Захарова Валерия, студентка Шумерлинского политехнического техникума;
  • Иванов Евгений, учащийся школы № 2;
  • Кливцова Варвара, учащаяся школы № 6;
  • Кукушкина Ирина, учащаяся школы № 1;
  • Никулина Александра, учащаяся Детской школы искусств № 1;
  • Слёзко Елизавета, студентка Шумерлинского политехнического техникума;
  • Сливницын Александр, учащийся Детской школы искусств № 1;
  • Смолева Надежда, советник главы администрации по работе с молодежью администрации Шумерлинского муниципального округа;
  • Смолина Анна, начальник Краснооктябрьского территориального отдела;
  • Таратин Степан, учащийся Детской школы искусств № 1;
  • Фокина Евгения, учащаяся гимназии № 8;
  • Шарыпкин Максим, врач-травматолог-ортопед Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.

Автор записи: anna

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