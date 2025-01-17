Определены стипендиаты Главы Чувашии

В 2025 году ежемесячную стипендию за особую творческую устремленность в размере 2500 рублей будет получать 1 тысяча представителей молодежи и студентов, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.
В их числе работники и учащиеся шумерлинских организаций:
- Анисимова Ксения, воспитатель детского сада № 4 «Ладушки»;
- Борисов Александр, спортсмен спортивной школы «Олимп»;
- Глазунов Кирилл, учащийся Детской школы искусств № 1;
- Горячева Екатерина, учащаяся гимназии № 8;
- Дыдыкин Александр, учащийся школы № 6;
- Захарова Валерия, студентка Шумерлинского политехнического техникума;
- Иванов Евгений, учащийся школы № 2;
- Кливцова Варвара, учащаяся школы № 6;
- Кукушкина Ирина, учащаяся школы № 1;
- Никулина Александра, учащаяся Детской школы искусств № 1;
- Слёзко Елизавета, студентка Шумерлинского политехнического техникума;
- Сливницын Александр, учащийся Детской школы искусств № 1;
- Смолева Надежда, советник главы администрации по работе с молодежью администрации Шумерлинского муниципального округа;
- Смолина Анна, начальник Краснооктябрьского территориального отдела;
- Таратин Степан, учащийся Детской школы искусств № 1;
- Фокина Евгения, учащаяся гимназии № 8;
- Шарыпкин Максим, врач-травматолог-ортопед Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.