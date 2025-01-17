Лыжников объединила «Рождественская гонка»

12 января на паланской лыжной трассе состоялись соревнования по лыжным гонкам среди любителей «Рождественская гонка», 3 этап Кубка Шумерлинского муниципального округа.

Соревнования открыли зав. сектором физической культуры и спорта Андрей Железин и директор Спортивной школы им. В.Н. Ярды, депутат Собрания депутатов Шумерлинского округа Алина Васильева. Они поприветствовали всех спортсменов и болельщиков, пожелали участникам соревнований хорошей лыжни и победного финиша. Для участия в соревнованиях были приглашены спортсмены и из других округов республики: Ядринского, Красночетайского и Аликовского. Они с большим удовольствием встали на лыжи и вышли на старт.



В возрастной группе 2013 г. р. и моложе 1-е место завоевали Роман Шардатов и Кира Игнатьева, 2-е место — Кирилл Васильев и Маргарита Горячева, 3-е — Николай Дмитриев и Яна Сорокина.

В группе 2011—2012 г. р. 1-е место заняли Анастасия Ефимова и Максим Удиванов, 2-е — Эвелина Николаева и Никита Александров, 3-е — Кристина Александрова, Ксения Кирюшина и Сергей Ушков.

В группе 2009—2010 г. р. на 1-м месте оказались Анастасия Данилова и Артем Хромов, на 2-м — Анна Чангайкина и Артем Крыльцов, на 3-м — Ксения Лескина и Павел Кошелев.



В группе 2006—2008 гг. р. 1-го места удостоились Екатерина Горячева и Алексей Лескин (младший), 2-го места — Леонид Горячев. В группе 1995—2005 гг. р. победителем стал Евгений Ушков, среди спортсменов 1985—1994 гг. р. — Алексей Бычков. В группе 1975—1984 гг. р. 1-е места завоевали Владимир Петров и Регина Шардатова, 2-е место — Петр Кириллов.



Среди участников 1965—1974 гг. р. 1-е места завоевали Надежда Пояндаева и Дмитрий Леонтьев, 2-е место — Сергей Вушняков, 3-е — Геннадий Улисов.



В группе 1955—1964 гг. р. 1-е место заняли Лидия Кочеткова и Алексей Лескин (старший), 2-е — Зоя Михайлова и Юрий Павлов, 3-е место завоевал Николай Еремеев.



Победителям и призерам были вручены дипломы и медали. Участники спортивного мероприятия получили огромный заряд бодрости и отличного настроения.

Н. Чангайкин, вед. специалист-эксперт отдела культуры, ФКиС администрации Шумерлинского МО.