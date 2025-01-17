Для купаний оборудуют места

В это воскресенье православные христиане отметят один из важнейших церковных праздников –

Крещение Господне. Традиционно по всей республике будут организованы места для купания. Так, на водных объектах и святых источниках при религиозных учреждениях в Чувашии планируется оборудовать 118 таких специальных мест.



В Шумерлинской округе будут оборудованы 3 площадки, сообщает окружная администрация. Традиционно проруби организуют на Статуевском пруду (время организованного купания — с 12 до 20 часов), на пруду в п. Красный Октябрь по ул. Молодёжной и на плотине в д. Пюкрей (с 11 до 14 часов). Во время купаний безопасность будут обеспечивать сотрудники администрации, полиции и спасательной службы, медики, народные дружинники. Сотрудники ГИБДД организуют движение на подъездах к водоемам.



Подготовила Н. Игнатьева.