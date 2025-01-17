В приоритетах деятельности прокуратуры

Контроль за соблюдением прав участников специальной военной операции и членов их семей является одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры. В ежедневном режиме ведется взаимодействие со всеми заинтересованными структурами.

Об этом в своем интервью «Советской Чувашии» в преддверии Дня работника прокуратуры рассказал прокурор Чувашии Эдуард Гиматов.



По его словам, обращения от членов семей военнослужащих поступают практически в ходе каждого личного приема граждан. Все они находятся на контроле прокурора. Кроме того, в Чувашии введена практика оценки принятого решения: когда на обращение участника СВО или членов его семьи отвечает прокуратура районного или городского звена, то в обязательном порядке копия ответа направляется в аппарат ведомства, чтобы профильный отдел смог оценить законность принятого решения.



Проводится и комплексная проверка соблюдения прав членов семьи помимо тех вопросов, которые обозначены в обращении. Прокуроры проверяют предоставление всех мер поддержки, гарантированных членам семей участников СВО, ведь иногда люди могут даже не знать о них.

Подготовила Н. Владимирова.