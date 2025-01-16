Чувашия поддерживает талантливую молодежь

Тысяче молодых людей, проявивших особую творческую устремленность, назначена стипендия Главы Чувашской Республики.

В 2023 году размер ежемесячной стипендии был проиндексирован и составил 2500 рублей. Ранее, с 2009 по 2022 год, сумма оставалась на уровне 1830 рублей.

Согласно данным Правительства Чувашии, обладателями стипендии стали 681 учащийся, 205 работающих молодых людей и 114 представителей общественных объединений. Специальная комиссия выбирала лучших из более чем 2000 заявок.

Ежегодный рост числа участников подчеркивает важность подобных мер поддержки для молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

чувашинформ.рф