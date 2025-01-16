Семь из десяти россиян знают о реализуемых в стране национальных проектах. Больше всего люди осведомлены о таких направлениях, как «Демография» и «Здравоохранение», а лидером по конкретным мерам остаётся материнский капитал, о нем знают практически все.

МОСКВА, 13 января 2025 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты мониторингового опроса об отношении россиян к реализации национальных проектов.

О нацпроектах в целом…

Национальные проекты России — это масштабные программы, направленные на достижение значимых изменений в различных сферах общественной жизни, улучшение качества жизни граждан и укрепление позиций страны в глобальной перспективе. Декабрьский замер ВЦИОМ показал, что информированность россиян о национальных проектах остается неизменной в течение последнего года: в среднем о них известно 73% наших сограждан, неизвестно 26% (аналогичные цифры были получены в прошлом году и в августовском замере этого года). По всей видимости, уровень информированности достиг «плато», несмотря на возможные изменения в освещении проектов или запуск новых инициатив. Иначе говоря, достигнут предел охвата аудитории при текущих коммуникационных усилиях.

… и в частности

Возглавили рейтинг наиболее узнаваемых национальных проектов федерального масштаба НП «Демография» и «Здравоохранение», о них суммарно знают/что-то слышали по 77% и 74% опрошенных соответственно. В топ-5 вошли также: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (73%), «Образование» (72%) и «Безопасные качественные дороги» (70%). В меньшей степени осведомлены россияне оказались о проектах «Платформа университетского технологического предпринимательства» (21%), «Международная кооперация и экспорт» (24%) и «Передовые инженерные школы» (30%).

В целом об отдельных направлениях в рамках реализации нацпроектов россияне осведомлены чуть хуже, чем о нацпроектах в целом – средний уровень информированности, рассчитанный по 117 замеряемым мероприятиям, в декабре текущего года составил 58% (-5 п.п. к декабрю 2023 г.). Самым узнаваемым из них остается материнский капитал, с данной мерой государственной поддержки семей с детьми известно абсолютному большинству наших сограждан (98%). Хорошо знакомы опрошенным и такие меры как:

диспансеризация населения (знают/что-то слышали 90%);

слышали 90%); использование раздела «Здоровье» на портале госуслуг для записи к врачу, доступа к электронным мед. Документам, получению рецепта и т.д. (88%);

раздельный сбор и переработка мусора (88%);

семейная ипотека (88%);

льготная ипотека (88%);

расселение аварийного жилья (87%);

благоустройство городской среды (87%);

перевод социально значимых госуслуг в электронную форму (86%);

ремонт и строительство дорог (85%).

Направлениями-лидерами по приросту информированности за последний год стали:

туристический портал «Путешествуем.рф» (+ 13 п.п. с декабря 2023 г., до 49%);

система долговременного ухода (+8 п.п., до 37%);

Обучение школьников и взрослых в области искусственного интеллекта (+6 п.п. до 65%) и мероприятия программы «Активное долголетие» (+6 п.п., до 42%).

Курс на развитие

В основном россияне замечали, что в течение последнего года органы власти стали больше поддерживать значительную часть НП. Прежде всего речь идет о таких НП как «Развитие цифровой экономики» и «Развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения» (по 68%), а также о НП «Развитие внутреннего туризма» (65%), «Модернизация транспортной инфраструктуры» (60%), «Рост производства российской продукции» (59%), «Благоустройство населенных пунктов», «Качество и безопасность дорог» (по 56%), «Состояние науки» (49%), «Состояние экологии», «Забота о здоровом образе жизни населения» (по 44%).

Отмечают опрошенные и позитивные перемены, происходящие в ходе реализации национальных проектов. Наиболее заметными за последний год стали следующие из них (представлены топ-5, по мере убывания доли согласившихся с суждением):

благоустраивается городская среда: появляются новые детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные (89%);

выросло количество онлайн-сервисов в сфере госуслуг (88%);

стало больше производиться российской продукции (79%);

стало больше понятной информации о местах, которые можно посетить, и туристических услугах (79%);

стало больше разнообразных туристических предложений (78%).

Данные собраны в ходе трех Всероссийских опросов ВЦИОМ, проведенных в период с 3 по 9 декабря 2024 г. В опросах, посвященных разным национальным проектам, приняли участие 1600, 1600 и 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.



Знаете ли Вы что-то о национальных проектах или нет? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) июн.22 дек.22 июн.23 дек.23 авг.24 дек.24 Да, знаю хорошо 10 10 10 15 15 15 Да, что-то слышал 56 58 54 58 58 58 Нет, слышу впервые 33 31 36 26 26 26 Затрудняюсь ответить 1 1 0 1 1 1



Скажите, Вы знаете, слышали о реализации в России следующих национальных проектов или слышите сейчас впервые? (закрытый вопрос, один ответ по каждому нацпроекту, % от всех опрошенных, представлена сумма положительных ответов («да, знаю», «да», что-то слышал»)) Декабрь 2024 Прирост в сравнении с 9-й волной (август 2024 г.), в п.п. Прирост в сравнении с прошлым годом (декабрь 2023 г.), в п.п. «Демография» 77 +1 0 «Здравоохранение» 74 -2 +1 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»* 73 -1 -3 «Образование» 72 -2 0 «Безопасные качественные дороги» 70 -2 -4 «Жилье и городская среда» 66 -3 -3 «Экология» 66 0 -1 «Культура» 66 +1 +2 «Туризм и индустрия гостеприимства» 63 -1 -2 Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 62 0 +2 «Цифровая экономика» 55 -2 -3 «Модернизация транспортной инфраструктуры»** 54 -1 -4 «Наука и университеты» 48 -2 -5 «Беспилотные авиационные системы»*** 38 -1 -2 «Производительность труда»**** 34 -1 +1 Федеральный проект «Передовые инженерные школы»***** 30 +2 0 «Международная кооперация и экспорт» 24 0 -1 Федеральные проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» 21 -1 —

* До декабря 2023 г. вариант звучал «Малое и среднее предпринимательство».

** В декабре 2021 г. вариант ответа звучал «Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры», в декабре 2022 г. – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

*** Новый вариант, добавлен в анкету в декабре 2023 г.

**** В декабре 2021 г. вариант ответа звучал «Производительность труда и поддержка занятости».

***** Новый вариант, добавлен в анкету в июне 2023 г



Информированность о мероприятиях национальных проектов* (закрытый вопрос, один ответ по каждому мероприятию, % от всех опрошенных, представлена сумма положительных ответов («да, знаю», «да», что-то слышал», представлен топ-10 и лидеры по годовому приросту информированности)) Декабрь 2024 Прирост с декабря 2023 г., в п.п. Материнский капитал 98 -1 Диспансеризация населения 90 -2 Использование раздела «Здоровье» на портале госуслуг для записи к врачу, доступа к электронным мед. документам, получению рецепта и т.д. 88 -1 Раздельный сбор и переработка мусора 88 -1 Семейная ипотека 88 -2 Льготная ипотека 88 -4 Расселение аварийного жилья 87 0 Благоустройство городской среды 87 -2 Перевод социально значимых госуслуг (запись в кружки и секции, Европротокол-онлайн, поступление в вуз онлайн, Госуслуги авто и др.) в электронную форму 86 -3 Ремонт и строительство дорог 85 -1 Среднее (по всем 117 замеряемым мероприятиям нацпроектов) 58 -5 Лидеры по годовому приросту информированности (топ-3) Национальный туристический портал Путешествуем.РФ** 49 +13 Система долговременного ухода 37 +8 Обучение школьников и взрослых в области искусственного интеллекта 65 +6 Мероприятия программы «Активное долголетие»*** 42 +6

* В таблице приведены распределения ответов на следующие вопросы: «О каких мероприятиях, проектах национального проекта «Демография» Вы знаете, слышали?», «О каких мероприятиях, проектах национального проекта «Здравоохранение» Вы знаете, слышали?», «О каких мерах нацпроекта «Экология» Вы знаете, слышали?», «О каких мероприятиях, программах национального проекта «Жилье и городская среда» Вы слышали, знаете или слышите впервые?», «О каких мероприятиях, программах национального проекта «Безопасные качественные дороги» Вы знаете, слышали?», «О каких мероприятиях, программах национального проекта «Цифровая экономика» Вы слышали, знаете?».

**До декабря 2023 г. формулировка была: «Национальный туристический портал Russia.Travel». Изменение формулировки могло повлиять на прирост в уровне информированности.

***»С сентября 2020 г. по июнь 2022 г. использовалась формулировка «Программа «Активное долголетие».



«По Вашему мнению, государство, органы власти в течение последнего года стали поддерживать … больше или меньше, или также, как и раньше»?* (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) Больше Также, как и раньше Меньше Затрудняюсь ответить Динамика (разница ответов «Больше») за год, к декабрю 2023 г., п.п. Развитие цифровой экономики 68 21 3 8 -5 Развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения** 68 14 3 15 — Развитие внутреннего туризма 65 22 5 8 -1 Модернизация транспортной инфраструктуры*** 60 28 5 7 0 Рост производства российской продукции**** 59 27 8 6 -7 Благоустройство населенных пунктов 56 32 9 3 +1 Качество и безопасность дорог 56 34 8 2 -3 Состояние науки 49 25 11 15 -6 Состояние экологии 44 36 11 9 -2 Забота о здоровом образе жизни населения 44 40 12 4 +3 Забота о семьях с детьми 43 35 11 11 -2 Развитие культуры 43 38 10 9 -2 Развитие образования 43 36 14 7 +1 Вопрос качества медицинской помощи 39 36 17 8 -5 Поддержка экспорта российских предприятий 39 24 7 30 0 Поддержка предпринимателей 35 25 14 26 -5 Содействие занятости населения***** 31 45 10 14 +3 Забота о старшем поколении 25 48 18 9 +1

*В опросе используются сферы деятельности, индивидуальные для каждого национального проекта. Структура вопроса идентична по каждому нацпроекту: «По Вашему мнению, государство, органы власти в течение последнего года стали поддерживать … больше или меньше, или также, как и раньше»?

**Введен в анкету в августе 2024 г.

***В декабре 2021 г. вариант ответа звучал «Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры», в июне 2022 г. – «Модернизация магистральной инфраструктуры».

****В июне 2022 г. вариант ответа звучал «Повышение производительности труда», корректировка формулировки могла оказать влияние на динамику показателя.

*****Введен в анкету в июне 2022 г.



Оценки эффективности нацпроектов* (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от всех опрошенных, представлены топ-10 ответов по доле согласных с суждениями) Декабрь 2024 Прирост с декабря 2023 г., в п.п. Благоустраивается городская среда: появляются новые детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные** 89 +4 Выросло количество онлайн-сервисов в сфере госуслуг 88 -3 Стало больше производиться российской продукции 79 -3 Стало больше понятной информации о местах, которые можно посетить и туристических услугах 79 -2 Стало больше разнообразных туристических предложений 78 -1 Стало разрабатываться больше российских цифровых технологий*** 76 -2 Стало больше волонтеров 75 +3 Строится больше новых дорог 75 +3 Выросло количество студентов по ИТ-специальностям 75 -1 Повысилась цифровая грамотность людей 74 -2

* В таблице приведены распределения ответов на следующие вопросы: «Если говорить про развитие цифровой экономики в нашей стране, то, по Вашему мнению, какие изменения в этой сфере произошли в течение последнего года?»; «Если говорить про вопросы благоустройства населенных пунктов и обеспечения жильем, то, по Вашему мнению, какие изменения в этой сфере произошли в течение последнего года?»; Если говорить про вопросы производительности труда, то, по Вашему мнению, какие изменения в этой сфере произошли в течение последнего года?»; «По Вашему мнению, какие изменения во внутреннем туризме в России произошли в течение последнего года?»; «Если говорить про качество и безопасность дорог в нашей стране, то, по Вашему мнению, какие изменения в этой сфере произошли в течение последнего года?»; «Если говорить про систему образования в нашей стране, то, по Вашему мнению, какие изменения в этой сфере произошли в течение последнего года?»

** Прошлая формулировка: «Благоустраивается городская среда».

***Прошлая формулировка: «Стало больше разрабатываться российских технологий».