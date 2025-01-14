Десант волонтеров помогает выбраться из снежного плена

В Шумерлинском округе школьники и студенты активно взаимодействуют с местным центром соцобслуживания населения. Соцработники подсказывают ребятам адреса, по которым их ждут. На днях, например, специалисты отделения срочного социального обслуживания Шумерлинского комплексного социального центра вместе с восьмиклассниками школы № 2 выехали к пожилой жительнице округа. Дружной командой они убрали скопившийся снег во дворе и прочистили тропинки, прилегающие к проезжей части. «Я проживаю одна, и собственных сил для их расчистки у меня не осталось. Такая помощь для меня неоценима, спасибо вам огромное за ваши старания. В моем возрасте важны не только поддержка, но и простое внимание», — привели слова благодарной Валентины Васильевны в госпаблике социального учреждения.

К слову, «снежный десант» выезжает не только к одиноко проживающим пенсионерам. Волонтеры помогают и родителям бойцов СВО, которые защищают рубежи Родины. Студенты Шумерлинского политехнического техникума в это же самое время навестили мать погибшего участника СВО Эльфию Гильманову и помогли ей навести порядок у дома.

чувашинформ.рф