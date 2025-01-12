Принимаются заявки на конкурсный отбор инициативных проектов городов

С этого года заявки от муниципалитетов впервые будут приниматься через информационную систему «Чувашия онлайн». Также для городов увеличено количество инициативных проектов,

возможных к реализации.

Для Чебоксар установлен лимит 20 проектов, для Новочебоксарска, Канаша, Алатыря и Шумерли – по 10. Заявки по инициативным проектам в системе «Чувашия онлайн» будут приниматься до 1 февраля.



Решение Правительства Чувашии о внесении изменений в порядок проведения конкурсного отбора позволит поддержать инициативы граждан, количество которых увеличивается из года в год.



Инициативные проекты в регионе реализуются по 7 направлениям: «Территория спорта», «Детский мир», «Благоустройство», «Развитие инфраструктуры», «Твой выбор», «Удивительная вода» и «Наши дороги».



Размер субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта рассчитывается исходя из стоимости проекта или его части (в случае, если стоимость проекта составляет более 5 млн рублей), не превышающей 5 млн рублей. Для Чебоксар софинансирование из республиканского бюджета составляет не более 20 % стоимости проекта, для Новочебоксарска — не более 30 %, для Канаша — не более 40 %, для Алатыря и Шумерли — не более 50 %. Оставшаяся часть финансируется из средств бюджета муниципалитета, средств населения, ТОС, ТСЖ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



По информации cap.ru.