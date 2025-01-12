Некоммерческие организации расширяют свои возможности

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция перехода на предоставление государственных услуг в электронной форме. Так, для некоммерческих организаций к уже имеющимся услугам по созданию или ликвидации НКО, внесению изменений в учредительные документы или изменений в Единый государственный реестр юридических лиц добавились новые возможности.

В частности, учредители автономных некоммерческих организаций или фондов могут по своему желанию выйти из состава учредителей данных организаций. Есть только одно условие: если учредитель является единственным, то он должен до своего выхода принять в состав учредителей новое лицо.



Получение НКО статуса социально ориентированной некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг также востребовано на сегодняшний день. Наличие такого статуса позволяет в приоритетном порядке получать государственное финансирование в виде субсидий или грантов. Данная услуга также стала доступной к получению в электронной форме без личного обращения в территориальный орган Минюста России.



Преимущества получения государственных услуг в электронной форме очевидны: не требуется уплаты государственной пошлины, подача документов может осуществляться в любое удобное время, не требуется нотариального заверения подписи уполномоченного лица некоммерческой организации на заявлении.



Подача документов для государственной регистрации в электронной форме осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В 2024 году такой формой подачи документов воспользовались уже более 170 некоммерческих организаций, а в 2023 году — 134.

Направляемые через Единый портал государственных услуг документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) заявителя. Такой ключ можно получить в налоговом органе или в удостоверяющем центре.



На сегодняшний день в Управлении Минюста России по Чувашской Республике есть возможность оказывать непосредственное содействие некоммерческим организациям при направлении документов через Единый портал государственных услуг. Для этого заявителю предоставляется рабочее место для сканирования и отправки документов при непосредственном участии сотрудника управления.



С 1 января 2025 года началась отчетная кампания для зарегистрированных НКО, которая продлится до 15 апреля включительно. Отчетность можно сдать на сайте Минюста России. Для сдачи отчетности необходимо иметь учетную запись на портале государственных услуг и квалифицированную электронно-цифровую подпись.



По всем вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций и сдачи ими отчетности можно получить консультацию у специалистов управления по телефону (88352) 70-94-52, добавочные 312, 314, 315, 316.



Л. Смирнова, зам. начальника отдела Управления Минюста России по Чувашии.