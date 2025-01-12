АвтоУСН поможет избежать ошибок

С 2025 года предпринимателям и организациям Чувашской Республики, которые применяют УСН или налог на профессиональный доход, станет доступен новый специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». До этого он прошел успешную апробацию в четырех регионах страны. Со следующего года этот спецрежим начнет действовать по всей России.

логоплательщик должен соответствовать нескольким критериям: годовой доход — не более 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей, численность работников — не более 5 человек, выплата зарплаты исключительно в безналичной форме. Кроме того, предприниматели, применяющие автоУСН, должны вести деятельность только в уполномоченных банках и не использовать другие налоговые режимы.



Переход на автоУСН осуществляется добровольно. Уведомление можно направить через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. В настоящее время таких банков 11.

Главное преимущество автоУСН состоит в том, что налог будет рассчитываться автоматически налоговыми органами на основании данных контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений, которые укажет сам предприниматель в cвоем личном кабинете.

Налогоплательщику нужно лишь подтвердить правильность информации. Также отсутствует обязанность предоставлять налоговую отчетность и отчетность в Фонд социального страхования. Часть функций налоговых агентов по НДФЛ будут осуществлять уполномоченные банки.

Еще одно из преимуществ нового налогового спецрежима — освобождение бизнеса от уплаты страховых взносов. Социальные гарантии будут обеспечены из бюджета.



Ставки налога зависят от выбранного объекта налогообложения: «доходы» — 8 % или «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 20 %.



Внедрение автоматизированной упрощенной системы помогает снизить непроизводственные издержки малого бизнеса и предпринимателей по составлению и представлению налоговой отчетности, минимизирует риски ошибок, связанных с человеческим фактором.



Управление ФНС России по Чувашии.