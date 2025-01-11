Платформа для помощи бойцам СВО

Проект «Своиродные.рф» направлен на психологическую и социальную помощь ветеранам СВО, а также их близким.

Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники могут использовать их для общения с бойцами СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами –специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.



Кроме того, сотрудники фонда «Защитники Отечества» подготовили для платформы максимально полный справочник по всем мерам поддержки, включая денежные выплаты.



На платформе собрана база знаний по различным направлениям – от психологической помощи до финансовой грамотности. В команду проекта вошли доктора медицинских наук, психологи и психиатры, эксперты по карьере, социальным, страховым и юридическим вопросам.



Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии.