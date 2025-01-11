К чему готовиться собственникам недвижимости?

2025 год готовит для владельцев недвижимого имущества много изменений. Часть из них уже вступила в силу, а некоторые еще находятся на стадии подписания, но в самое ближайшее время будут приняты.

Так, с 13 января договор дарения недвижимого имущества, заключенный между гражданами, будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению.



До этой даты дарение недвижимости удостоверялось у нотариуса лишь в некоторых случаях, например, если недвижимость принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину, либо дарится доля в праве общей собственности. С 13 января любой договор дарения будет проходить через нотариуса. Если сделка с недвижимостью проходит через нотариуса, то документы в Росреестр подает нотариус, при условии, что стороны сделки не возражают. Срок регистрации по нотариальным сделкам — 1 сутки.



В Совете Федерации рассмотрен проект Федерального закона № 633966-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования отдельных вопросов в сфере земельного законодательства). Законопроектом предусматривается, что застройщик в срок не позднее 30 рабочих дней со дня подписания передаточного акта с участником долевого строительства обязан направить в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на такой объект в электронной форме, в срок не позднее 6 месяцев с даты осуществления государственного кадастрового учета многоквартирного дома направляет в Росреестр заявления о госрегистрации права собственности на входящие в состав многоквартирного дома помещения и машино-места, создание которых осуществлялось без привлечения средств участников долевого строительств, а юридические лица представляют заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, а также прилагаемые к ним документы в орган регистрации прав только в форме электронных документов. Есть исключения.



В данном законопроекте есть изменения, которых очень долго ждали в Росреестре. Касаются они межевания земельных участков. Предусматривается приостановление государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета в случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка, являющегося предметом сделки, на основании которой осуществляется государственная регистрация прав. То есть невозможно будет совершить какие-либо сделки, если участок не прошел процедуру межевания и у него не установлены границы.



Планируется, что большинство поправок вступит в силу с 1 марта 2025 года. С 1 марта вступает в силу и закон об установлении 3-летнего срока для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков. Согласно закону, после истечения 3 лет, предназначенных для освоения земли, собственник должен начать ее использовать по назначению – строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения и т.д. С этого момента он несет ответственность за неиспользование земельного участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.