С 1 января 2025 года можно получить налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО

С 1 января 2025 года выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) даст право на получение налогового вычета.

Важно, чтобы в год сдачи комплекса ГТО была пройдена диспансеризация. Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют.

Размер вычета составляет 18 000 рублей в год. Эту сумму от заработной платы не будет подлежать налогообложению НДФЛ.

Вычет предоставляется тем гражданам, которые впервые награждены знаком отличия ГТО, или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак.

Налоговый вычет может быть получен в 2025 году у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него.

Также налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно, не посещая налоговую инспекцию, онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru

Минспорта Чувашии.