Герб и флаг (на фото) Шумерлинского муниципального округа, а также нагрудные знаки депутата Собрания депутатов, «Почетный гражданин Шумерлинского муниципального округа» и «За заслуги перед Шумерлинским муниципальным округом», утвержденные решением Собрания депутатов от 26 декабря 2024 года, официально внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Это важный шаг для сохранения и популяризации нашей культурной идентичности и символики.



Герб и флаг станут символами общности, а нагрудные знаки — признанием заслуг тех, кто вносит значительный вклад в развитие Шумерлинского муниципального округа.



Администрация Шумерлинского МО.