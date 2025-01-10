Размер единовременной выплаты участникам спецоперации увеличился до 1,4 млн рублей

Выплата будет предоставлена жителям Чувашии, в том числе сотрудникам Росгвардии, заключившим контракт на прохождение военной службы, призванным на военную службу по мобилизации, а также военнослужащим, проходившим службу по призыву (за исключением курсантов военных образовательных организаций).

граждане, заключившие контракт на военную службу через Военный комиссариат Чувашской Республики или пункт отбора на военную службу по контракту г. Чебоксары.

Контракт должен быть заключен с 1 января по 31 декабря 2025 года на срок не менее 1 года и предназначен для выполнения задач спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях и на Украине.



По информации Правительства Чувашии.