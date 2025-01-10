«Награда нашла своего героя»

Торжественное мероприятие под таким названием состоялось 7 января в Ходарской сельской библиотеке. Оно было посвящено открытию Года защитника Отечества.

Библиотека собрала жителей села и гостей на церемонию награждения медалью «Участнику специальной военной операции» уроженца деревни Яндаши Алексея Капитонова.

С поздравительными словами выступили заместитель главы по социальным вопросам Шумерлинского муниципального округа Александра Лобочкова, председатель Собрания депутатов округа Сергей Яргунин, временно исполняющий обязанности военного комиссара города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Александр Холкин, а также начальник Ходарского территориального отдела Юрий Евграфов.

Мероприятие завершилось чаепитием, сопровождаемым патриотическими песнями и стихами.



Ходарская СБ.