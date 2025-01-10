Герои России смогут оформить заявления на ежегодные выплаты через МФЦ или портал «Госуслуги»

Правительство Чувашии адаптировало порядок ежегодной выплаты Героям Российской Федерации под новые федеральные нормы, вступившие в силу с 1 января 2025 года.

Основные нововведения касаются упрощенного процесса подачи заявлений через многофункциональный центры и портал «Госуслуги». Это избавляет получателей от необходимости лично обращаться в органы соцзащиты, делая услугу максимально удобной и доступной для каждого жителя.



Как сообщили в Минтруде Чувашии, в целях усиления соцподдержки Героев России, родившихся на территории Чувашии, установлена ежегодная выплата в размере 120 тысяч рублей каждому.



Источник: cap.ru.