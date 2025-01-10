В новогодние выходные в Чувашии зафиксировано 648 сообщений в соцсетях в адрес власти

В 2025 году диалог в соцсетях между жителями республики и властью продолжается. В праздничные выходные люди по-прежнему писали в пабликах о наболевшем – всего с 1 по 8 января специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали больше шести сотен сообщений.

В ТОПе тем – дороги, ЖКХ, благоустройство, а также общественный транспорт и соцобслуживание. Пользователи соцсетей чаще всего просили убрать дороги от снега и наледи, сообщали об отсутствии воды, выясняли подробности культурных мероприятий и уточняли график движения автобусов и троллейбусов. Ни один сигнал не оставлен без внимания.

чувашинформ.рф