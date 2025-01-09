Цифровизация логистики приведёт к успеху

До 20 февраля предприятия Чувашии могут подать заявки на участие в отборе для компенсации до 20 % затрат на закупку отечественного программного обеспечения для внедрения информационных технологий с целью оптимизации своих транспортных и логистических затрат. Отбор проводит оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» совместно с экспертным сообществом.

В отборе могут принять промышленные предприятия, производители и поставщики сельхозпродукции, торговые предприятия, складские и распределительные центры, предприятия и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги перевозки (собственники транспорта), а также предприятия, оказывающие дополнительные услуги в логистике (страхование, таможенное и экспедиторское сопровождение, аренда спецтехники и пр.). Реализация программы позволит участникам сократить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления, обеспечить прозрачность логистики грузов, снизить долю ручных операций, внедрить электронный документооборот и формировать единые базы данных.

С Положением «О выделении грантов инициаторам проектов для реализации инвестиционных проектов, связанных с цифровизацией логистики» можно ознакомиться на сайте https://infra-konkurs.ru.

Подготовила Н. Владимирова.