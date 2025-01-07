«Рождественская звезда» светила ярко, как всегда

7 января православные христиане отмечали великий праздник — Рождество Христово. В Шумерле в этот день ежегодно проходит фестиваль «Рождественская звезда», участниками которого являются воспитанники воскресных школ и детские творческие коллективы. Благодаря их ярким выступлениям Рождество всегда получается по-настоящему праздничным и запоминающимся,

и этот год не стал исключением.

Со светлым праздником собравшихся поздравили председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Сергей Яргунин, зам. главы по социальным вопросам администрации округа Александра Лобочкова, настоятели храма преподобного Серафима Саровского Владимир Ильин, храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Дмитрий Нестеренко, храма Покрова Пресвятой Богородицы села Ходары и храма Воздвижения Христа Господня села Русские Алгаши Алексей Чумерин. Они отметили значимость фестиваля, пожелали всем мира, добра и счастливого Рождества.



В праздничный день своими яркими выступлениями порадовали воспитанники воскресных школ, ИТЛ «Перезагрузка», обучающиеся Детской школы искусств № 1, творческие коллективы ДК «Восход» и танцевальный коллектив «Птица Феникс». Зрители поддерживали юных артистов дружными аплодисментами и разошлись по домам в отличном настроении.

Татьяна Александрова.







