Почтили память лыжными стартами

5 января на лыжной трассе п. Палан прошёл открытый чемпионат Шумерлинского муниципального округа по лыжным гонкам памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова.

В этом году в традиционных состязаниях приняли участие более 80 спортсменов из городов и районов Чувашии и Нижнего Новгорода. Перед началом соревнований участников приветствовали глава Шумерлинского муниципального округа Эдуард Васильев и председатель Собрания депутатов округа Сергей Яргунин, которые пожелали участникам удачных стартов и честной борьбы.

По отлично подготовленной лыжной трассе дети прошли дистанцию в 1 км, женщины — 3 км, мужчины — 5 км.



Среди шумерлинцев победителями в своих возрастных категориях стали Кирилл Ануфриев, Екатерина Горячева, Ксения Лескина, Александр Петров, Вера Роскова, Владимир Петров.

Лёгкий морозец, белоснежная лыжня и здоровый дух соперничества стали неотъемлемыми составляющими успешного проведения лыжных состязаний. Несомненно, все участники получили заряд бодрости, позитива и нацелились на дальнейшие спортивные успехи.

Такие мероприятия сохраняют память о наших земляках, вдохновляют молодёжь на новые достижения.

Справочно

Александр Тарлыков начал заниматься лыжными гонками со школьных лет, постепенно добиваясь впечатляющих результатов. Он неоднократно становился победителем и призером соревнований в республике, достойно представляя шумерлинскую лыжную школу.

Отслужив в армии, Александр продолжал активно тренироваться и выступать на престижных российских лыжных соревнованиях. Вернувшись в Чувашию, продолжил активно заниматься и выступать на республиканских соревнованиях. Неоднократно становился победителем и призером Кубков и чемпионатов республики по лыжным гонкам среди ветеранов.

К сожалению, жизнь Александра трагически оборвалась в ноябре 2013 года. Память о талантливом спортсмене навсегда в наших сердцах!

Ольга Дмитриева.