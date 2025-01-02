В преддверии Нового года ученики первых классов школы № 3 и их классные руководители получили сладкие подарки от участника Великой Отечественной войны Александра Фроловича Гришина. Сладости ученикам передала социальный работник Ирина Соболева.

Эта добрая инициатива не только порадовала детей, но и напомнила о важности заботы и поддержки друг друга.



Мы благодарим Александра Фроловича за его щедрость и внимание к детям, а также Ирину Леонидовну за организацию этого замечательного события.



С. Степанова, советник директора по воспитанию школы № 3.